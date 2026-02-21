Argentario in vetrina a Monaco Successo del modello di turismo | Un’eccellenza della Toscana

Monte Argentario ha attirato l'attenzione a Monaco di Baviera, con molti visitatori interessati alle sue spiagge e ai paesaggi naturali. L’isola toscana ha mostrato le sue bellezze durante una fiera turistica, ottenendo numerosi contatti da operatori e viaggiatori. La presenza italiana ha riscosso entusiasmo tra gli organizzatori, che hanno sottolineato come questa zona rappresenti un esempio di successo nel settore turistico. La promozione continuerà anche nei prossimi mesi.

MONTE ARGENTARIO Monte Argentario si è presentato a Monaco di Baviera, grande interesse internazionale per la destinazione toscana. Si è svolto al Consolato Generale d’Italia a Monaco di Baviera l’evento istituzionale dedicato al promontorio, organizzato dal Comune in collaborazione con il Consolato per presentare il territorio a una platea selezionata di giornalisti, operatori e rappresentanti del mondo economico e culturale. La serata, inaugurata dal Console Generale Sergio Maffettone, ha visto la partecipazione del sindaco Arturo Cerulli, dell’Assessore al Turismo, Cultura e Sport Chiara Orsini e dell’Assessore al Bilancio Silvano Scotto.🔗 Leggi su Lanazione.it

