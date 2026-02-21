Ardenno ora guarda le stelle e progetta un osservatorio | location in quota all’Alpe Granda

Ardenno ha deciso di realizzare un osservatorio astronomico in cima all’Alpe Granda, attirando l’attenzione degli appassionati locali. La scelta della posizione in quota mira a ridurre le interferenze luminose e migliorare le osservazioni del cielo notturno. La comunità si unisce per sostenere il progetto, che potrebbe offrire uno spazio dedicato all’educazione e alla scoperta delle stelle. La prima fase prevede la messa a punto delle strutture di base.

Ardennno (Sondrio) – Quando un sogno diventa un sogno condiviso, cercare il modo per concretizzarlo diventa un po’ meno complicato. Questo, almeno, è il caso del futuro. stellare dell’Alpe Granda, località a oltre 1.700 metri in Comune di Ardenno. Tutto prende avvio dell’ associazione astrofila locale Blueshift che qui negli ultimi cinque anni ha organizzato diverse serate di osservazione che hanno avuto grande successo. Granda sotto le stelle – come molti, anche frequentatori abituali del posto, non avevano mai visto - è un luogo di cui è impossibile non innamorarsi per le suggestioni che, a partire dal percorso di avvicinamento, 40 minuti di camminata (agevolissima) fra boschi monumentali e scorsi panoramici mozzafiato, il luogo sa esprimere.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

