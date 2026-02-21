Apple | RAM in salita corsa ai chip cinesi per evitare

Apple sta affrontando una crescente domanda di RAM, che ha portato l’azienda a cercare nuovi fornitori in Cina. La crisi delle memorie a livello mondiale ha spinto il colosso tecnologico a ridurre la dipendenza dai tradizionali partner e a puntare su aziende cinesi per garantire la produzione. Questa mossa mira a evitare ritardi nelle consegne e a mantenere alta la qualità dei dispositivi. La decisione potrebbe influenzare il mercato dei componenti elettronici nei prossimi mesi.

La Memoria in Affanno: Apple Esplora Nuove Rotte di Approvvigionamento in Cina. La crisi globale delle memorie sta costringendo Apple a un’inversione di rotta strategica, aprendo la strada a potenziali fornitori cinesi nel settore dei componenti cruciali per i suoi dispositivi. La situazione, definita da alcuni addetti ai lavori come “RAMpocalypse”, sta mettendo sotto pressione i prezzi di DRAM e NAND, le memorie fondamentali per smartphone, computer e data center. Questa impennata dei costi, esacerbata dalla crescente domanda proveniente dal mondo dell’intelligenza artificiale, sta spingendo l’azienda di Tim Cook a diversificare le sue fonti di approvvigionamento, un tempo considerate impensabili.🔗 Leggi su Ameve.eu

Apple potrebbe affidarsi a memorie ‘cinesi’ per evitare l’aumento dei prezzi dei suoi prodottiApple sta considerando di acquistare memorie cinesi per ridurre i costi e rispondere alle tensioni geopolitiche.

Apple, il 4 marzo nuovi Mac e iPad: focus su chip M5 e funzionalità AI per professionisti.Il 4 marzo, Apple ha annunciato nuovi Mac e iPad a causa dell’introduzione dei chip M5 e delle funzionalità AI rivolte ai professionisti.

