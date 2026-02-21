Appennino gelido | 60enne precipita 150m salvo grazie alla neve

Un uomo di 60 anni è caduto da un'altezza di 150 metri a causa delle condizioni di ghiaccio sul sentiero dell’Appennino Parmense. La neve compatta ha reso difficile la sua salita e ha contribuito alla perdita di equilibrio. Il Soccorso Alpino ha intervenuto rapidamente, riuscendo a salvarlo nonostante le asperità del terreno. La presenza di neve e ghiaccio ha complicato le operazioni di salvataggio, che sono durate diverse ore.

Ghiaccio e paura sull’Appennino: una giornata intensa per il Soccorso Alpino nel Parmense. Una giornata di intensa attività per i tecnici del Soccorso Alpino e dell’Elisoccorso nel cuore dell’Appennino Parmense. L’allerta meteo e le condizioni del terreno, resi insidiosi dal ghiaccio, hanno richiesto interventi complessi e delicati, mettendo a dura prova la preparazione e la prontezza delle squadre di soccorso. Il culmine della giornata è stato rappresentato dal salvataggio di un escursionista di 60 anni a Pratospilla, sul monte Bocco, che è precipitato per circa 150 metri lungo un pendio ghiacciato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Paura a Pratospilla: escursionista 60enne scivola su un pendio ghiacciato e precipita per 150 metri, un cumulo di neve lo salvaUn escursionista di 60 anni è scivolato su un pendio ghiacciato a Pratospilla e è precipitato di circa 150 metri.

