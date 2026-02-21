Anziano trovato senza vita nel vano caldaia della metropolitana

Un uomo di 78 anni è stato trovato senza vita nel vano caldaia della metropolitana di Napoli. La scoperta è avvenuta questa mattina durante i controlli di routine. L’anziano viveva in zona e si era allontanato da casa ieri sera. La polizia e i vigili del fuoco hanno aperto un’indagine per chiarire le cause della tragedia. Sul luogo sono stati trovati alcuni effetti personali e una lettera lasciata dall’uomo. La sua famiglia è stata avvisata.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono ancora in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco di tre persone scomparse nel Casertano nei giorni scorsi: si tratta di un 54enne di Gioia Sannitica allontanatosi da casa, e di due 74enni, uno lanciatosi nel fiume Volturno dal Ponte Romano di Capua, per la cui vita si temeva già da subito (il fatto è accaduto la sera di martedì grasso), l'altro gettatosi nello specchio d'acqua nei pressi della diga Enel; l'anziano ha lasciato la propria autovettura con una lettera all'interno e si è poi lanciato in acqua. Oltre alle varie squadre dei vigili del fuoco presenti, sono impegnati anche i sommozzatori provenienti da Roma e un elicottero del reparto volo di Pontecagnano.