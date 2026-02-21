Antonio Tiberi | Non ho mai iniziato una stagione con questi numeri e sensazioni

Antonio Tiberi affronta l’UAE Tour 2026 con ottimi risultati, sorprendendo per le alte prestazioni e le sensazioni positive. La causa di questo successo risiede nella preparazione accurata e nell’impegno costante del ciclista, che ha già mostrato un ritmo forte e determinato. I primi giorni di gara confermano il suo stato di forma, mentre gli avversari lo tengono sotto stretta osservazione. Tiberi si prepara ora a proseguire questa fase di forma.

È un inizio di stagione più che positivo quello che Antonio Tiberi sta vivendo sulle strade dell’UAE Tour 2026. L’italiano ha conquistato tre giorni fa il primo successo del 2026, imponendosi nella terza tappa con l’arrivo in salita di Jebel Mobrah. Il corridore della Bahrain Victorious non è però riuscito a difendere oggi la maglia di leader della generale, in una frazione vinta da Isaac del Toro. Il messicano si è preso così la testa della classifica staccando solo nel finale il laziale che ora insegue con 20? di ritardo. Nonostante abbia perso la maglia rossa, l’azzurro sta comunque mostrando una condizione brillante, che fa ben sperare in vista dei prossimi obiettivi stagionali. 🔗 Leggi su Oasport.it

