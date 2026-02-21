Antonio Tiberi | Mai partito con numeri e sensazioni così positive

Antonio Tiberi ha conquistato il pubblico con una performance entusiasmante all’UAE Tour 2026, grazie a una preparazione accurata e a una condizione fisica ottimale. La sua partenza di stagione ha sorpreso gli esperti, che non si aspettavano un risultato così brillante. Tiberi ha mostrato grande determinazione e velocità, dando segnali di un percorso promettente. La sua squadra ha già puntato molto su questa prima corsa.

All’inizio della stagione agonistica 2026, Antonio Tiberi si distingue per performance di grande rilievo sulle strade dell’UAE Tour, confermando le proprie ambizioni e un'eccellente condizione fisica. Il giovane corridore italiano dimostra di saper affrontare con efficacia tappe impegnative, ottenendo risultati che preannunciano un’annata promettente. Tre giorni fa, Tiberi ha siglato il suo primo successo della stagione, imponendosi nella tappa più difficile dell’intera gara, caratterizzata da un arrivo in salita sul difficile percorso di Jebel Mobrah. Questa vittoria rappresenta un punto di partenza solido e importante, sottolineando le potenzialità del corridore della Bahrain Victorious. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Antonio Tiberi: “Non ho mai iniziato una stagione con questi numeri e sensazioni”Antonio Tiberi affronta l’UAE Tour 2026 con ottimi risultati, sorprendendo per le alte prestazioni e le sensazioni positive.

UAE TOUR. TIBERI SI ESALTA A JEBEL MOBRAH, BENE DEL TORO, EVENEPOEL PAGA DAZIO. VIDEOChe fosse in buona condizione lo avevamo già visto nelle prime corse, ma oggi Antonio Tiberi ha conquistato il successo che potrebbe dargli una spinta ulteriore verso i traguardi che sogna: il laziale ... tuttobiciweb.it

Sconfitto, ma a testa altissima. Antonio #Tiberi ha dato tutto salendo su Jebel Hafeet, ma non è bastato contro un super Del Toro: "Nessun rimpianto, ho dato anche quello che non avevo" #UAETour https://www.tuttobiciweb.it/article/1771684835 - facebook.com facebook

Grazie ad Antonio Tiberi e Jonathan Milan, dopo VENTI anni l'Italia torna a vincere 3 tappe consecutive in una corsa World-Tour fuori dal territorio nazionale. Anche nei due precedenti casi, un velocista aveva ottenuto il 66% delle vittorie (Petacchi e Benna x.com