Anticipo Serie A Cagliari-Lazio 0-0

Il match tra Cagliari e Lazio si chiude senza reti, dopo un'ora di gioco intenso. La causa è la buona difesa di entrambe le squadre e alcune occasioni mancate, come il colpo di testa di Ze Pedro che colpisce il palo. I sardi mettono in difficoltà i biancocelesti nel primo tempo, ma nessuna delle due formazioni riesce a trovare il gol decisivo. La partita si conclude con un pareggio che lascia aperti diversi scenari.

22.40 Finisce senza reti l'anticipo dell'Unipol Domus tra Cagliari e Lazio. Sardi pericolosi col colpo di testa di Ze Pedro (palo). Adopo, tutto solo in mezzo all'area,ancora di testa manda di un soffio a lato.Chance anche per Esposito,girata fuori di poco. Nella ripresa tentativo rossoblù di Dossena.Poi si fa vedere la Lazio col tiro di Taylor. Una discesa di Noslin, appena entrato, porta all'espulsione di Mina (85').Sulla successiva punizione Cataldi impegna Caprile. Forcing finale degli uomini di Sarri, ma regge lo 0-0.