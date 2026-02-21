Angelozzi | I giovani possono avere cali di rendimento ma la squadra e i nuovi acquisti mi convincono

Angelozzi spiega che il calo di rendimento dei giovani è normale, ma si fida della crescita della squadra e dei nuovi acquisti. La motivazione deriva dai miglioramenti mostrati nelle ultime sessioni di allenamento e dall’energia trasmessa dal gruppo. Il direttore sportivo sottolinea l’importanza di mantenere alta la concentrazione prima della partita contro la Lazio. La squadra lavora intensamente per affrontare la sfida con determinazione e attenzione ai dettagli.

Il direttore sportivo del Cagliari ha delineato la prospettiva della squadra in vista della gara contro la Lazio, evidenziando come la crescita di un gruppo giovane richieda equilibrio, costanza e gestione accurata delle opportunità. Le parole trasmesse mettono in luce una fiducia riposta nello staff tecnico, negli innesti recenti e nella capacità di reagire alle difficoltà, con l'obiettivo di consolidare un percorso di miglioramento continuo. La formazione sarda affronta l'impegno con la consapevolezza di dover mantenere alta la concentrazione e l'energia, elementi chiave per competere contro una squadra di alto livello come la Lazio.