Android 17 beta 1 non posso tornare ad android 16 per queste due funzionalità

android 17 beta 1 introduce due interventi significativi sul quotidiano utilizzo dei Pixel: la possibilità di rimuovere la funzione At a Glance dalla schermata home e nuove opzioni di personalizzazione della barra di ricerca di google. si tratta di un aggiornamento contenuto ma utile, capace di migliorare l’organizzazione dello schermo e la fruizione quotidiana del sistema. rimozione di at a glance dalla schermata home. At a Glance è una funzionalità molto apprezzata che mostra in una sola schermata condizioni meteo, appuntamenti imminenti, dettagli sui voli e timer in uso, senza sbloccare il dispositivo.🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Android 17 beta per pixel arrivaÈ arrivata una versione beta di Android 17 dedicata ai dispositivi Pixel.

Android 17 beta 1 cancellata oggi#Android-17- Beta-1 || Oggi Google ha annunciato la cancellazione di Android 17 beta 1, prevista inizialmente per il rilascio.

Android 17 Arriva la Beta 1: Google estende il supporto ai Pixel 6 ed elimina la spazzatura del sistemaAndroid 17 Beta 1 è ora in distribuzione sui dispositivi Google Pixel supportati. Ecco l'elenco ufficiale dei dispositivi, come installare la beta e quali sono le novità della Beta 1 secondo Google. notebookcheck.it

Android 17, è arrivata la Beta 1: ecco tutte le novità e come scaricarlaGoogle ha pubblicato la prima beta di Android 17: ecco tutte le novità che porta con sé e come fare per scaricarla. techprincess.it

