Andrea Pignataro supera Ferrero | chi è l’uomo più ricco d’Italia

Andrea Pignataro, fondatore di ION Ground, diventa l’uomo più ricco d’Italia grazie all’aumento del valore della sua azienda di dati finanziari. La crescita delle attività e le recenti operazioni di mercato hanno fatto salire il suo patrimonio, superando quello di Giovanni Ferrero. Pignataro, che lavora nel settore tecnologico da anni, ha consolidato il suo successo con investimenti strategici e innovazioni. La sua posizione nella classifica riflette un cambiamento nel panorama economico italiano.

Dopo anni di “dominio” in questa speciale classifica che aggiorna spesso e volentieri il celebre Forbes, in Italia non è più Giovanni Ferrero l’uomo più ricco bensì Andrea Pignataro, fondatore e amministratore delegato di ION Groud, un'azienda di dati finanziari e tecnologia con sede a Londra. Qual è il suo patrimonio. La classifica più aggiornata parla d i 42,8 miliardi di dollari superando il “re” della Nutella di circa mezzo miliardo. Nel mondo, l’imprenditore italiano di 55 anni nato a Bologna si trova in 45esima posizione. La “vetta” di uomo più ricco arriva dopo quattro anni in cui, ininterrottamente, Ferrero non ha mai perso lo scettro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Andrea Pignataro è il nuovo uomo più ricco d'Italia: superato Giovanni Ferrero

Andrea Pignataro supera Ferrero, è l'italiano più ricco secondo Forbes

