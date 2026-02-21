Andrea Moro | Lucrezio intuì la chiave del linguaggio che la ragione ancora non spiega
Andrea Moro ha evidenziato come Lucrezio intuì una chiave del linguaggio ancora oggi sfuggente alla ragione. Durante una conferenza, il linguista ha sottolineato che il poeta romano anticipò concetti moderni sulla comunicazione, collegandoli alle scoperte recenti sulle “lingue impossibili”. Moro ha spiegato che il testo di Lucrezio permette di comprendere meglio i misteri del linguaggio e delle sue infinite sfumature. La sua analisi ha suscitato grande interesse tra gli studiosi presenti.
Certi classici, come gli amori di Venditti, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Andrea Moro, professore di Linguistica generale alla Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia e alla Normale di Pisa, autore di fondamentali scoperte come quella delle “lingue impossibili”, ha riaperto il “De rerum natura” di Lucrezio mostrando che offre una chiave attualissima per interpretare l’universo attraverso il linguaggio. Ma le sue origini sono un mistero “tuttora fonte di domande”, osserva Moro, che ha intitolato “ Lucrezio e il pipistrello dagli occhi azzurri - L’universo spiegato con l’alfabeto ” il suo ultimo libro, edito da La nave di Teseo e in inglese dalla Mit Press. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Con chiarezza e profondità, questo agile volume illumina un mistero antico e sempre nuovo: comprendere il mondo significa anche comprendere le parole con cui lo raccontiamo. "Lucrezio e il pipistrello dagli occhi azzurri" di Andrea Moro, da oggi in libreria. x.com
