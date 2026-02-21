Andrea Moro | Lucrezio intuì la chiave del linguaggio che la ragione ancora non spiega

Andrea Moro ha evidenziato come Lucrezio intuì una chiave del linguaggio ancora oggi sfuggente alla ragione. Durante una conferenza, il linguista ha sottolineato che il poeta romano anticipò concetti moderni sulla comunicazione, collegandoli alle scoperte recenti sulle “lingue impossibili”. Moro ha spiegato che il testo di Lucrezio permette di comprendere meglio i misteri del linguaggio e delle sue infinite sfumature. La sua analisi ha suscitato grande interesse tra gli studiosi presenti.

