Andrea Giovannini | Bronzo che vale oro Avere una pista in Italia cambierebbe le cose

Andrea Giovannini ha conquistato il bronzo nella mass start maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sottolineando che una pista coperta in Italia cambierebbe tutto per lo sport. L’atleta ha dichiarato di essere soddisfatto della medaglia e ha spiegato come il miglioramento delle strutture possa favorire i giovani talenti. La sua vittoria rafforza l’idea che investire in impianti moderni possa portare a risultati più concreti in futuro.

Andrea Giovannini ha parlato ai microfoni di Sky TG 24 dopo aver vinto la medaglia di bronzo nella mass start maschile dello speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: l’azzurro si è detto orgoglioso di quanto fatto ed ha spostato lo sguardo sul futuro, spiegando l’importanza di avere una pista al coperto in Italia. L’azzurro è felice di aver battuto nello sprint per il bronzo lo statunitense Jordan Stolz: “ Anche se in tanti davano per scontato che fosse il velocista più forte, io ho sempre creduto di poter riuscire a batterlo. Ho un rispetto immenso per Stolz e proprio per il suo valore enorme, riuscendo a batterlo, è un bronzo che vale oro e mi riempie d’orgoglio. 🔗 Leggi su Oasport.it

