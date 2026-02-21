Ancora vandalismo contro l’Uomo Comune di Clet statua decapitata e gettata in Arno

Ancora un atto vandalico contro l'Uomo Comune, l'opera dell'artista Jean-Marie Clet Abraham. Questa volta la statua è stata decapitata e gettata in Arno dal Ponte alle Grazie. A darne notizia è stato lo stesso artista francese. "L'arte costruisce, il vandalismo invece distrugge. Stanotte è stato compiuto un atto vandalico: L'Uomo Comune è stato sradicato e buttato in Arno. Ma grazie ai canottieri la statua, purtroppo decapitata, è stata recuperata stamattina". Poi l'amara battuta: "Abbiamo perso la testa!". L'artista ha anche lanciato un appello per ritrovare la parte mancante, offrendo in cambio un'opera: "Sarò grato e felice di offrire un'opera mia a chi sarà così gentile di ritrovarla e riportarmela".