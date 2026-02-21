Ancora una volta Morgan mortifica un collega a Sanremo | dopo Bugo tocca a Chiello

Morgan ha deciso di non esibirsi con Chiello nella serata delle cover a Sanremo 2026, dopo aver accusato il collega di avergli arrecato un danno. La decisione arriva poco prima della performance, mentre i due artisti erano pronti a salire sul palco. La disputa tra i due musicisti ha attirato l’attenzione dei presenti, creando tensione tra i partecipanti. La produzione del festival sta valutando come gestire la situazione prima dell’evento.

Morgan non salirà sul palco del Festival di Sanremo 2026 assieme a Chiello nella serata delle cover perché avrebbe penalizzato il collega. Un'altra prova di modestia dal cantante dei Bluvertigo.