Ancora un furto in Valle Vitulanese | nel mirino un bar

Un furto si è verificato di nuovo in Valle Vitulanese: questa volta, un bar a Cacciano, frazione di Cautano, è stato preso di mira. I ladri sono entrati nel locale durante la notte e hanno sottratto circa 50 euro dalla cassa, lasciando danni e preoccupazione tra i residenti. La polizia sta indagando sull’episodio, che si aggiunge a una serie di furti nella zona. La comunità chiede maggiore sicurezza nelle strade.

© Anteprima24.it - Ancora un furto in Valle Vitulanese: nel mirino un bar

Tempo di lettura: < 1 minuto Continua l’escalation dei furti in Valle Vitulanese: nella notte un nuovo episodio ha colpito un bar di Cacciano, frazione del comune di Cautano, dove ignoti si sono introdotti nel locale portando via le monete custodite nella cassa, per un bottino di circa 50 euro. L’episodio è stato scoperto nelle prime ore della mattinata, al momento dell’apertura, quando il titolare si è accorto dell’ammanco e dei segni del passaggio dei ladri. Immediata la richiesta di intervento alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Cautano, che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini per risalire agli autori del furto.🔗 Leggi su Anteprima24.it Eurospin ancora nel mirino: nuovo furto notturno, banda in fuga dopo inseguimentoUn furto notturno ai danni di Eurospin a Parabita ha portato la banda di ladri a fuggire a piedi durante un inseguimento, dopo aver tentato di portare via merce dal supermercato. Emergenza furti in Valle Vitulanese: “Investiamo nella videosorveglianza”Questa mattina il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica si è riunito al Palazzo del Governo per discutere dei recenti furti nella Valle Vitulanese. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Arredi sacri e due computer, ancora un furto in canonica; Tenta il colpo in due case, ladro scoperto dai proprietari: Stanze a soqquadro, qui troppi furti; Ancora un furto di rame, arrestato un ladro in via Acquedotto Greco; Furto lampo in una casa di Casalmoro, rubati 150 orologi di pregio. Bivona, furto di rame alla linea elettrica della contrada Casinella: danni per 40 mila euroAncora un colpo dei predatori dell’oro rosso nel territorio agrigentino. Ignoti ladri hanno messo a segno un ingente furto di conduttori in rame dalla linea della bassa tensione in contrada Casinell ... scrivolibero.it Arredi sacri e due computer, ancora un furto in canonicaDopo il colpo ad Albonese è toccata alla chiesa di San Pietro Apostolo. Il parroco è lo stesso: «Gesti allarmanti, ho trovato anche ostie gettate a terra» ... laprovinciapavese.gelocal.it AUTO IN FIAMME, PAURA PER LA DONNA ALLA GUIDA Paura per una donna alla guida di una Peugeot 306. Mentre percorreva il bivio sulla valle Vitulanese in direzione Campoli del Monte Taburno (BN), ha lanciato l'allarme a casa della fuoriuscita di fiume - facebook.com facebook