Ancora infiltrazioni in galleria Montebello | opposizioni all' attacco IL VIDEO

Le infiltrazioni d'acqua nella galleria di Montebello sono state riscontrate poco dopo il completamento dei lavori, causando preoccupazione tra i residenti. Questa scoperta ha portato le opposizioni a presentare un'interrogazione in consiglio comunale, chiedendo chiarimenti sulle cause del problema e sui controlli effettuati durante le fasi di costruzione. Gli esperti stanno analizzando le possibili ragioni di questa criticità che interessa una delle principali arterie della zona.

Infiltrazioni d'acqua nella galleria di Montebello a pochi mesi dalla fine dei lavori, e l'opposizione in consiglio comunale fa scattare l'interrogazione. “A pochi metri dall'entratauscita di Piazza Foraggi, lato destro, vi è una goccia costante che cade dal soffitto”, si legge nel documento e si vede da un video girato dal consigliere Luca Salvati, consigliere del Pd, firmatario dell'interrogazione insieme al capogruppo di Adesso Trieste Riccardo Laterza. Nel video vengono riprese anche pozzanghere “come se piovesse dentro”, spiega il consigliere dem. “Con questa interrogazione - annuncia Salvati - chiediamo se sono previsti già ulteriori lavori di riqualificazione della galleria, se le penali sono state riscattate nei confronti della ditta, a che punto sia il processo di riscossione e come ha intenzione di procedere il Comune dal punto di vista di verifica”. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Infiltrazioni d’acqua nel nuovo liceo. "Attacco gratuito"Le recenti infiltrazioni d’acqua nel nuovo liceo sollevano preoccupazioni sulla conclusione dei lavori.

Infiltrazioni alla scuola primaria. L’attacco: "Scarsa manutenzione"La scuola primaria Edmondo De Amicis sta vivendo un nuovo problema di infiltrazioni d’acqua.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.