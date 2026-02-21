Ancora carenza idrica in via Bormida l' appello di Cacciotto | Cittadini disperati questa è mancanza di rispetto

Il presidente del terzo quartiere spiega i nuovi problemi dei residenti, rimasti a secco o con poca acqua a disposizione nelle proprie case "La cosa più ingiustificabile è aver nuovamente lasciato senza soluzione i residenti di via Bormida nel Rione Carrubara. Da tre mesi assistiamo ad una storia assurda resa ancora più assurda dal fatto che la governance di Amam si è pure dimessa continuando a lasciare a secco o nella migliore delle ipotesi con un filo d'acqua i residenti". Dura presa di posizione di Alessandro Cacciotto, presidente del III quartiere che denuncia una nuova situazione di difficoltà in via Bormida. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

