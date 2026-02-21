Ancona terrore in famiglia | 1000 metri di distanza braccialetto
A Ancona, una famiglia vive momenti di paura dopo che un padre, sospettato di comportamenti violenti, è stato messo sotto sorveglianza con un braccialetto elettronico. La decisione arriva a seguito di mesi di tensioni e episodi che hanno preoccupato i vicini. La donna e i figli si sentono più sicuri, anche se la presenza del dispositivo mantiene alta la tensione. La distanza di circa 1000 metri tra l’uomo e la famiglia rappresenta un primo passo.
Ancona, una famiglia nel terrore: padre allontanato con braccialetto elettronico dopo mesi di violenza. Un uomo di 55 anni ad Ancona è stato allontanato dalla sua abitazione e sottoposto a misure restrittive, inclusa la detenzione domiciliare con braccialetto elettronico, a seguito di un’indagine che ha rivelato un clima di terrore e maltrattamenti all’interno della famiglia. La moglie e il figlio, costretti a vivere chiusi in casa per paura di aggressioni, hanno trovato una temporanea sicurezza grazie all’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo dovrà rispettare una distanza di sicurezza di mille metri dai familiari.🔗 Leggi su Ameve.eu
