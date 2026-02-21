Ancona sport più accessibile | tariffe ridotte del 70% a sorpresa!

Ancona, una decisione sorprendente riduce del 70% le tariffe per gli sport cittadini. La giunta comunale e Forza Italia hanno raggiunto un accordo che permette di rendere più accessibili le strutture sportive, favorendo la partecipazione di tutti. Questa mossa mira a incentivare lo sport tra giovani e famiglie, che potranno usufruire di impianti a costi molto più bassi. L’obiettivo è aumentare l’uso delle strutture sportive in città.

Ancona, svolta sulle tariffe sportive: Forza Italia e sindaco Olivetti trovano l’accordo. Ancona è teatro di un’importante intesa tra l’amministrazione comunale e Forza Italia che prevede una significativa riduzione delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi cittadini. L’accordo, atteso nelle prossime settimane con una delibera di Giunta, nasce da una richiesta pressante del partito azzurro e si inserisce in un contesto politico sensibile, a pochi mesi dalle elezioni amministrative del 23 e 24 maggio. La decisione ha già suscitato reazioni contrastanti all’interno del centrodestra e dall’opposizione, che accusa la giunta di un’inversione di rotta rispetto alle precedenti posizioni.🔗 Leggi su Ameve.eu Olimpiadi 2026: Cortina crolla nei prezzi, weekend più accessibile. Analisi su costi e nuove tariffe.Il costo per assistere alle Olimpiadi di Milano e Cortina nel 2026 si abbassa. Ancona, l’assessore Battino presenta la University Card: «Città più accessibile per 18 mila studenti» - VIDEOL’assessore alle Politiche Giovanili, Marco Battino, ha presentato la nuova University Card, un documento digitale pensato per facilitare l’accesso ai servizi per circa 18. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Connubio tra sport e turismo nelle Marche, alla Bit di Milano la Regione presenta strategie e grandi eventi; Sport senza confini continua a crescere: al via la terza edizione dedicata ai piccoli con disabilità; Villa Beer di Ancona ostaggio del degrado: Il parco abbandonato, pericoloso portarci i bambini; Quando lo sport diventa libertà: al convegno la disabilità raccontata dagli atleti. Sport senza confini continua a crescere, al via ad Ancona la terza edizione dedicata ai piccoli con disabilitàProsegue, per il terzo anno consecutivo, il progetto Sport Senza Confini, l’iniziativa promossa da Procter & Gamble e da Fondazione Conad ETS ... corriereadriatico.it Ancona centro dello sport paralimpico: al PalaCasali e al Conti i campionati nazionali di atletica leggera e lanci invernaliTanti i big presenti nella due giorni in programma nel capoluogo dorico, per l'edizione numero 21 dei campionati in programma questo weekend ... anconatoday.it Al PalaCasali di Ancona è andata in scena la Festa dello Sport Paralimpico marchigiano - facebook.com facebook #sport senza confini continua a crescere, al via ad #ancona la terza edizione dedicata ai piccoli con disabilità x.com