Ancona | Sinistra Italiana riparte da un ricordo nuove alleanze

Il primo Circolo di Sinistra Italiana si è costituito ad Ancona, spinto dalla volontà di rinnovare il dibattito politico locale. La decisione deriva dalla volontà di coinvolgere nuovi cittadini e rafforzare le proprie proposte per il territorio. Questo laboratorio politico mira a valorizzare esperienze passate e proporre iniziative concrete per il futuro. La nascita del circolo apre una fase di confronto diretto con la comunità locale.

Ancona, Nasce il Primo Circolo di Sinistra Italiana: Un Laboratorio Politico tra Memoria e Prospettive Future. Ancona si apre a una nuova fase politica con la nascita del primo circolo di Sinistra Italiana, un’iniziativa che mira a creare un polo di aggregazione per l’elettorato di sinistra e a proporre un’alternativa all’attuale amministrazione cittadina. Andrea Bellardinelli è stato eletto segretario, guidando un progetto che punta a un coordinamento strategico con Europa Verde in vista delle prossime sfide elettorali e che rende omaggio alla figura di Daniele Dubbini, recentemente scomparso, con l’intitolazione della sede. 🔗 Leggi su Ameve.eu

A Ancona, il primo circolo di Sinistra Italiana ha preso vita, con Andrea Bellardinelli scelto come segretario.

La nuova realtà è stata dedicata a Daniele Dubbini, recentemente scomparso. Tra i compiti prefissati quello di di lavorare a stretto contatto con Europa Verde al fine di costituire un coordinamento

Ad Ancona è nato il circolo di Sinistra italiana (Si), intitolato a Daniele Dubbini, militante recentemente scomparso. A dirigerlo è stato eletto Andrea Bellardinelli

