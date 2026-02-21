Ancelotti innamorato del Brasile | Rinnoverò per quattro anni

Carlo Ancelotti ha deciso di rimanere in Brasile, motivato dall’esperienza positiva con la nazionale. Dopo aver guidato il team in diverse competizioni, l’allenatore italiano ha confermato di voler firmare un nuovo contratto di quattro anni. La decisione deriva dal forte legame instaurato con i giocatori e dalla volontà di portare avanti il progetto sportivo. Ancelotti si impegna a continuare il suo lavoro con entusiasmo. La scelta sarà ufficializzata a breve.

Roma, 21 febbraio 2026 – Carlo Ancelotti e il Brasile: un amore che durerà ancora a lungo. L'allenatore italiano, infatti, è pronto a rinnovare il suo contratto con la Seleçao, come affermato da lui stesso ai microfoni di Movistar. L'allenatore di Reggiolo ha firmato il contratto con la nazionale brasiliana nel maggio del 2025, dopo l'esperienza al Real Madrid. Dopo aver fatto la storia con le squadre di club, il mister italiano ha scelto di ripartire da una nazionale, il Brasile. Nella sua trentennale carriera ha vinto di tutto: cinque Champions League, tre Mondiali per club, cinque Supercoppe UEFA, campionati in Italia, Francia, Germania, Spagna e Inghilterra e varie coppe nazionali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Carlo Ancelotti convoca torcida para jogo entre Brasil e Chile pelas eliminatórias

