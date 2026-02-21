Amicizie networking e nuove piattaforme | la socialità diventa servizio

Negli ultimi anni, le amicizie si sono evolute a causa dell’ascesa delle piattaforme digitali, che offrono nuovi modi di socializzare. Ora, molte relazioni nascono, si rafforzano o si consolidano attraverso applicazioni e siti web, riducendo le occasioni di incontri faccia a faccia. Questo cambiamento ha portato a una socialità più organizzata e mediata, con utenti che investono tempo e risorse per costruire reti online. La tendenza si riflette anche nell’aumento di eventi virtuali e gruppi di interesse.

Negli ultimi anni il concetto di socialità ha subito una trasformazione profonda. Da esperienza spontanea e prevalentemente offline, fatta di incontri casuali e relazioni costruite nel tempo, è diventata sempre più un servizio strutturato, organizzato e mediato da piattaforme digitali. Amicizie, networking professionale, community tematiche e persino forme di compagnia personalizzata si sono evolute in ecosistemi digitali in cui domanda e offerta si incontrano in modo rapido, profilato e altamente targettizzato. In un contesto dominato dalla connessione costante, la socialità non è più solo un bisogno umano: è anche un settore economico in crescita.