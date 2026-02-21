Amici dei vigili del fuoco L’incontro con Mannino

© Lanazione.it - Amici dei vigili del fuoco. L’incontro con Mannino

Nei giorni scorsi una delegazione dell'associazione " Amici dei vigili del fuoco di Empoli ", composta dal vice-presidente Alessio Spinelli (sindaco di Fucecchio sino a poco meno di un biennio fa e attualmente consigliere del governatore Eugenio Giani) e dal segretario generale Sergio Baviello, ha fatto visita al comandante nazionale del Corpo dei vigili del fuoco, Eros Mannino, alla sede centrale del Ministero dell'Interno al Viminale, a Roma, per la consegna ufficiale dell'attestato di socio dell'associazione. L'incontro, spiegano dall'associazione, ha rappresentato un'importante occasione di confronto su tematiche di stretta attualità.