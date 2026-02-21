Amici anticipazioni 22 febbraio | Briga ospite musicale

Il cantante Briga ha partecipato alla registrazione di Amici domenica 22 febbraio, portando sul palco le sue canzoni più recenti. L’evento ha attirato un pubblico numeroso, desideroso di ascoltare dal vivo le sue melodie. La presenza dell’artista ha creato grande attesa tra gli studenti e gli spettatori. La puntata andrà in onda prossimamente, con Briga pronto a esibirsi davanti alle telecamere. I fan attendono con curiosità questa nuova apparizione del cantante.

Amici, anticipazioni registrazione domenica 22 febbraio. L'ospite musicale di questa puntata è Briga. Arrivano le ultime anticipazioni della puntata di Amici di domenica 22 febbraio. In questa puntata l'ospite musicale è Briga che canta canta Sognatori, il suo ultimo brano dedicato alla moglie incinta. Secondo le anticipazioni di superguida.tv, in studio vengono scelti giudici popolari tra il pubblico: tre per il canto e due per il ballo. Maria De Filippi li individua insieme ad Alessandra Celentano per la danza e con Lorella Cuccarini per il canto. I giudici prendono posto dietro le consuete postazioni rosse, affiancati da Fiorella Mannoia ed Eleonora Abbagnato.