amici 25 puntata 22 febbraio con eleonora abbagnato e fiorella mannoia

Maria De Filippi conduce una nuova puntata del talent show Amici, in giuria Eleonora Abbagnato e Fiorella Mannoia. Domenica 22 febbraio alle ore 14.00 su Canale5 Maria De Filippi conduce una nuova puntata del talent show Amici. 18 gli allievi della scuola. Ammessi al Serale per ora sono solo 3: Emiliano e Alex, ballerini, e Michele, cantante. La corsa verso il Serale continua per Angie, Caterina, Elena, Gard, Lorenzo, Plasma, Opi, Riccardo e Valentina, cantanti e Alessio, Antonio, Giulia, Kiara, Nicola e Simone, ballerini. Questa settimana a giudicare le gare di canto e di ballo un’inedita giuria popolare formata da cinque appassionati spettatori scelti tra il pubblico in studio. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

