Amici 25 puntata 22 febbraio con Eleonora Abbagnato e Fiorella Mannoia

Maria De Filippi presenta una nuova puntata di Amici 25, trasmessa il 22 febbraio. La causa principale dell'evento è l’aspettativa degli spettatori di scoprire le esibizioni dei giovani talenti. Eleonora Abbagnato e Fiorella Mannoia giudicano le performance, mentre gli studenti si sfidano in diverse discipline artistiche. La puntata si concentra su prove di canto e danza, con momenti di spettacolo e tensione tra i concorrenti. La serata prosegue con molte sorprese e colpi di scena.

© Spettacolo.eu - Amici 25, puntata 22 febbraio con Eleonora Abbagnato e Fiorella Mannoia

Maria De Filippi conduce una nuova puntata del talent show Amici, in giuria Eleonora Abbagnato e Fiorella Mannoia. Domenica 22 febbraio alle ore 14.00 su Canale5 Maria De Filippi conduce una nuova puntata del talent show Amici. 18 gli allievi della scuola. Ammessi al Serale per ora sono solo 3: Emiliano e Alex, ballerini, e Michele, cantante. La corsa verso il Serale continua per Angie, Caterina, Elena, Gard, Lorenzo, Plasma, Opi, Riccardo e Valentina, cantanti e Alessio, Antonio, Giulia, Kiara, Nicola e Simone, ballerini. Questa settimana a giudicare le gare di canto e di ballo un’inedita giuria popolare formata da cinque appassionati spettatori scelti tra il pubblico in studio. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu Amici 25 anticipazioni puntata 22 febbraio news, spoiler e ospitiAmici 25 torna in onda il 22 febbraio con una nuova puntata. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Amici 25 anticipazioni puntata 22 febbraio: un'allieva conquista la maglia del serale; Amici 25, spoiler registrazione 22 febbraio, allievi al serale: eliminati, classifica canto e ballo ed esito delle sfide; Amici 25, le anticipazioni del 22 febbraio: il pubblico diventa giudice, chi ha preso la maglia del serale?; Amici 25, anticipazioni puntata del 22 febbraio: un allievo al Serale, gli ospiti in studio. Amici 25, regolamento ribaltato: il ruolo choc del pubblico in studio e un prof diventa perfidissimo. Chi va al seraleTutte le anticipazioni sulla puntata di oggi 22 febbraio: tra emozioni, giudici inediti e un nuovo allievo qualificato al Serale. Ecco cosa cambierà drasticamente. libero.it Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 22 febbraio: un'allieva al SeraleTutte le anticipazioni del nuovo appuntamento pomeridiano di Amici 25, che andrà in onda domenica 22 febbraio 2026 su Canale 5. Ospiti in studio Briga, Fiorella Mannoia ed Eleonora Abbagnato. comingsoon.it Di supporto al pubblico che giudicherà le gare della 20ª puntata di #Amici25 , per il ballo Eleonora Abbagnato e per il canto Fiorella Mannoia x.com Arena blindata da settimane per le prove del 22 febbraio, giorno in cui si esibiranno a Verona artisti come Roberto Bolle ed Eleonora Abbagnato, i performer della scuola di Ballo dell’opera di Roma, cantanti e stelle nazionali e internazionali, con un grande os - facebook.com facebook