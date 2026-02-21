Amanda Seyfried serve princess energy a Berlino con un abito sheer e gioielli Tiffany da quasi 200 mila dollari

Amanda Seyfried ha scelto di indossare un abito trasparente e gioielli Tiffany dal valore di quasi 200 mila dollari a Berlino, attirando l'attenzione dei fotografi. La presenza dell’attrice ha portato un tocco di eleganza e stile alla serata, che è diventata subito il centro di tutti gli sguardi. La sua scelta di look ha sorpreso molti, confermando il suo talento nel creare momenti di grande impatto sui tappeti rossi. La serata si è conclusa con molti commenti positivi sulla sua presenza.

Amanda Seyfried sa sempre come trasformare un red carpet in un momento cinematico, ma questa volta ha decisamente alzato il livello. Alla premiere del suo nuovo film The Testament of Ann Lee durante la Berlinale 2026, l'attrice ha incarnato una versione ultra moderna della principessa eterea, indossando un abito da ballo trasparente ricamato di luce e dettagli preziosi. Il risultato? Un look che sembrava sospeso tra romanticismo couture e soft glam contemporaneo, perfettamente in linea con l'estetica dreamy che sta dominando il fashion mood del momento. L'abito sheer di Amanda Seyfried a Berlino sembra uscito da una fiaba contemporanea.