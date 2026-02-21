Alysa Liu la sua tinta labbra da medaglia d' oro è di Rare Beauty
Alysa Liu ha scelto di ripassare il rossetto prima di scattare le foto ufficiali, confermando il suo stile deciso. La campionessa di pattinaggio si è concentrata sui dettagli, anche nel momento più importante della giornata. La sua tinta labbra di Rare Beauty ha attirato l’attenzione, aggiungendo un tocco di colore al suo look da medaglia d’oro. La ragazza ha dimostrato di curare ogni elemento del suo aspetto, anche tra una premiazione e l’altra.
Diventata la prima americana a vincere una medaglia d'oro nel pattinaggio di figura in 24 anni, ponendo fine a un digiuno di medaglie che durava dal 2002, con tutta l'energia e l'attitudine della Gen Z, ha fatto suo il palcoscenico olimpico, sfoggiando un'estetica mai vista prima d'ora in una realtà sportiva. I capelli zebrati, gli halo hair, il piercing al frenulo come uno "smiley" abbinato al suo abito da scena tutto d'oro. L'ultima dettaglio che forse sarà sfuggito a qualcuno, ma non a noi, e che sta facendo il giro del web dimostra la scala di valori tipica della sua generazione.🔗 Leggi su Vanityfair.it
