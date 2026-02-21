Álvaro García è già il recordman del Rayo

Álvaro García ha raggiunto un nuovo record con il Rayo Vallecano, grazie alle 198 partite giocate in Primera Division. La sua lunga presenza nel club ha superato il precedente record di Cata, confermando il suo ruolo fondamentale in squadra. L’incidente si è verificato durante la partita allo stadio La Cartuja, dove García ha dimostrato la sua costanza e determinazione. La sua carriera nella squadra di Madrid prosegue con entusiasmo e ambizioni di ulteriori traguardi.

© Justcalcio.com - Álvaro García è già il recordman del Rayo

2026-02-21 21:24:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: Álvaro Garcia Questo pomeriggio allo stadio La Cartuja è diventato il giocatore del Rayo Vallecano con più partite in First rompendo il legame con Cata, e alzando il suo punteggio a 198 partite alla sua ottava stagione nella squadra di Madrid. Il giocatore, 33 anni, È entrato in campo al 61 ‘, al posto di Fran Pérez e anche se non ha avuto chiare occasioni da gol, ha contribuito al dominio della partita e al pareggio finale. Ángel Luis è più indietro Alcazar (181), Roberto Romano ‘Tito’ (170) e Roberto spazzatura (170), tutti e tre anche icone del club vallecano. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Henry Garcia minaccia di fermare il match se Ryan Garcia sarà in difficoltàHenry Garcia ha minacciato di interrompere il match se Ryan Garcia dovesse trovarsi in difficoltà. Milano Cortina, chi è Davide Ghiotto: recordman azzurro del pattinaggio di velocitàDavide Ghiotto si prepara per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Furlani ha un rivale in più: il campione del mondo degli ostacoli salta 8,29; Matthews International annuncia cambiamenti nel consiglio all’assemblea annuale; Rayo Vallecano-Atletico Madrid 3-0: le flebili speranze scudetto della squadra di Simeone si affievoliscono ancora.