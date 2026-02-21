Altro che Google Translate | la lingua della mamma vale doppio e ad Arezzo la celebrano sul serio

Perché la lingua della mamma ha un valore speciale, si festeggia ad Arezzo. La giornata dedicata alle madri coinvolge bambini di diverse origini che si riuniscono per condividere parole e tradizioni. In questa occasione, le scuole organizzano incontri e laboratori per valorizzare le lingue materne, spesso trascurate. È un modo concreto per riconoscere l’importanza delle radici linguistiche e culturali delle famiglie. La celebrazione si svolge in vari quartieri della città.

Oh bimbi, oggi si festeggia la lingua della mamma: ACB mette insieme parole di mezzo mondo Oggi, 21 febbraio, un è mica un giorno qualunque. È la Giornata Internazionale della Lingua Madre, quella che l'UNESCO ha istituito nel '99 per ricordare gli studenti dell'Università di Dacca che nel 1952 ci rimisero la vita per difendere il diritto di parlare la propria lingua. Capito? La lingua che t'hanno insegnato in casa, quella che ti viene di pancia, la "lingua del cuore". E ad Arezzo, mica si sta a guardare. L'ACB Social Inclusion da anni celebra questa giornata e anche stavolta s'è rimboccata le maniche.