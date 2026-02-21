Altri 7 cantieri Per rendere più belli i rioni
Il Comune ha avviato altri sette cantieri per migliorare i quartieri cittadini, un intervento che punta a rendere gli spazi pubblici più accoglienti. La scelta di intervenire in diverse zone risponde alla richiesta dei residenti di riqualificare le vie più trascurate. I lavori prevedono il rifacimento di marciapiedi, l’installazione di nuove panchine e l’illuminazione più sicura. Le opere si concluderanno entro alcuni mesi, coinvolgendo diverse squadre di operai.
Il sindaco Gattinoni fa il punto sulle opere in corso dal centro alle frazioni. E in corso Matteotti sono partiti i primi cantieri degli attraversamenti pedonali ad alta visibilità “Ci sono lavori pubblici che hanno un forte impatto, e altri meno visibili ma altrettanto importanti. Quelli che stiamo portando avanti in queste settimane nei nostri rioni appartengono alla seconda categoria e parlano di cura, attenzione, sicurezza quotidiana”. Lo ha dichiarato oggi il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni facendo il punto, nella sua consueta newsletter settimanale, sugli interventi in corso nei rioni. Il primo cittadino ha parlato anche di viabilità cittadina e dei nuovi attraversamenti pedonali ad alta visibilità.🔗 Leggi su Leccotoday.it
