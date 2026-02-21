Alto rischio valanghe nell' arco alpino
Nelle ultime settimane, numerose valanghe si sono staccate spontaneamente nelle zone alpine, causando danni e alcune vittime. Le abbondanti nevicate e le alte temperature hanno contribuito a rendere il manto nevoso instabile. Le località interessate, tra cui alcune aree turistiche molto frequentate, sono state messe in allarme. Le autorità invitano a prestare attenzione e a rispettare le raccomandazioni per evitare incidenti. La situazione rimane critica in diverse zone delle Alpi.
10.55 In diverse località dell'arco alpino, negli ultimi giorni, si sono verificate valanghe spontanee anche di grandi dimensioni, in alcuni casi con vittime. Sull'arco alpino, come riporta il bollettino del Servizio Meteomont della Forestale, il pericolo valanghe è ancora elevato per le recenti abbondanti nevicate, vento e rialzo delle temperature. Nuovi distacchi sia di neve di superficie sia di fondo, è il rischio. Sulle Alpi Giulie e sulle Alpi Carniche orientali il grado di pericolo è "forte 4" oltre i 1500 m., "3" a bassa quota.
Valanghe, l’allerta non rientra: rischio ancora alto sulle montagne più frequentate dai comaschiValanghe, il rischio rimane elevato sulle montagne più frequentate dai comaschi.
Allerta valanghe ancora alto: pericolo livello 4 nonostante il bel tempoLa notizia arriva dalla regione.
Maltempo: neve fino al fondovalle, rischio valanghe elevate. La Protezione Civile attiva l'allerta AlfaUna vasta area di bassa pressione darà il via da giovedì 19 febbraio a nevicate estese sul Trentino Alto Adige con rischio elevato di valanghe. meteo.it
Maltempo e neve in arrivo: allerta Alfa, disagi al traffico e rischio valanghe in quotaUna depressione mediterranea porterà neve diffusa da giovedì 19 febbraio, anche a quote basse. Le precipitazioni più intense sono attese nella parte orientale della provincia ... altoadige.it
