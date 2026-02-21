Alto rischio valanghe nell' arco alpino

Nelle ultime settimane, numerose valanghe si sono staccate spontaneamente nelle zone alpine, causando danni e alcune vittime. Le abbondanti nevicate e le alte temperature hanno contribuito a rendere il manto nevoso instabile. Le località interessate, tra cui alcune aree turistiche molto frequentate, sono state messe in allarme. Le autorità invitano a prestare attenzione e a rispettare le raccomandazioni per evitare incidenti. La situazione rimane critica in diverse zone delle Alpi.

10.55 In diverse località dell'arco alpino, negli ultimi giorni, si sono verificate valanghe spontanee anche di grandi dimensioni, in alcuni casi con vittime. Sull'arco alpino, come riporta il bollettino del Servizio Meteomont della Forestale, il pericolo valanghe è ancora elevato per le recenti abbondanti nevicate, vento e rialzo delle temperature. Nuovi distacchi sia di neve di superficie sia di fondo, è il rischio. Sulle Alpi Giulie e sulle Alpi Carniche orientali il grado di pericolo è "forte 4" oltre i 1500 m., "3" a bassa quota.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

