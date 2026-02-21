Alpinisti precipitano in un canale ghiacciato salvato con il verricello un modenese

Due alpinisti sono caduti in un canale ghiacciato durante un'escursione nelle montagne dell’Appennino. I soccorritori sono intervenuti rapidamente con un verricello per estrarli dal ghiaccio. Un alpinista modenese è stato recuperato e trasportato in salvo. Le operazioni di recupero sono state delicate e hanno richiesto l’uso di attrezzature specializzate. La dinamica dell’incidente rimane al vaglio delle autorità competenti.

L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9:30. Il primo di cordata è scivolato trascinando il compagno per diversi metri. Intervento provvidenziale dell'elisoccorso e del Soccorso Alpino Un grave incidente in quota ha fatto scattare la complessa macchina dei soccorsi nella mattinata di oggi, sulle cime dell'Appennino. Intorno alle ore 9:30, due alpinisti impegnati nella risalita di un ripido canale innevato e ghiacciato sul Monte Giovo sono rimasti vittime di una drammatica caduta. La cordata era composta da due uomini: un trentaduenne residente nella provincia di Reggio Emilia e un giovane escursionista residente nel modenese. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Snowboarder bloccato su un pendio ghiacciato: recuperato con il verricello a LivignoNel pomeriggio di oggi, uno snowboarder si è trovato bloccato su un pendio ghiacciato a Livigno a causa di un incidente durante la discesa. Anziano si perde nei campi e finisce con l’auto in bilico sul canale pieno d’acqua: salvato dai carabinieriUn anziano si perde nei campi di San Donato Milanese e finisce con l’auto in bilico sul bordo di un fossato pieno d’acqua. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Eiger 1961 e 1966, due prime invernali eroiche; Il Nepal annuncia nuove restrizioni per scalare l'Everest: la legge rivolta agli alpinisti inesperti. Precipita in un torrente. Conducente salvatoMontalto Pavese, un volo di otto metri con l’auto ... msn.com Alpinista precipita e muoreÈ stato trovato morto l'escursionista, le cui ricerche da parte del Soccorso Alpino e Speleologico erano iniziate ieri sera a causa del mancato rientro. Ieri con un compagno il sessantaquattrenne di ... iltempo.it