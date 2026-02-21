almanacco del 21 02 2026

Il 21 febbraio, il giorno in cui ricorre la giornata dedicata alle lingue madri, si celebra anche il 52° giorno dell’anno. Questa data ricorda l’importanza delle parole che ci formano e identificano, come il dialetto e le lingue regionali. Nel passato, il 1848, a Londra, venne pubblicato il manifesto del Partito Comunista, un testo che avrebbe rivoluzionato il pensiero politico. Oggi, molte persone onorano il sacrificio di chi ha lottato per la loro lingua.

almanacco del giorno Buona giornata da Francesco Vitale ben tornati al nostro appuntamento con la storia la curiosità ma oggi è il 21 febbraio il 52 esimo giorno dell'anno delle proteine già nel tempo cominciamo oggi si celebra la giornata internazionale della lingua madre istituita dal un giorno per ricordare che le parole con cui siamo cresciuti sono le radici della nostra identità quindi oggi fatelo maggio al vostro dialetto è una vostra lingua del cuore il viaggio nel tempo ci porta nel 1848 a Londra viene pubblicato il manifesto del Partito Comunista di Marx ed Engels un libretto destinato a cambiare per sempre la filosofia politica e il corso del Novecento 952 attacca in banking se la polizia spara sui manifestanti che chiedevano il riconoscimento della lingua bengalese è proprio per onorare il loro sacrificio che oggi celebriamo la lingua madre nel 2001 un pezzo di storia della Chiesa arcivescovo di Buenos Aires Mario Bergoglio Viene creato Cardinale da Giovanni Paolo II Allora Nessuno avrebbe immaginato che quel Cardinale sarebbe poi diventato Papa Francesco chi festeggia il compleanno oggi la leggenda della musica Soul e attivista per i diritti civili indimenticabile Nina Simone il talentuoso attore regista Christopher guest e per gli amanti del cinema di casa nostra auguri a Caterina Balivo e al comico Tiziano Ferro anno che comico cantante perché Scusate oggi è anche il compleanno di Tiziano Crudeli per gli appassionati di calcio ma che mi scrive il comico Mamma mia se avevate poi che il 21 1916 inizia la battaglia di verdan una delle più lunghe e sanguinose della Prima Guerra Mondiale duro ben 300 giorni Un monito che la storia ci Lancia ancora oggi sulla fragilità della Pace e abbiamo da riflettere il proverbio con cui ci salutiamo per San severiano la neve è nel piano mi fermo qui Vi auguro un meraviglioso 21 febbraio o comunque voi siate qualunque qualunque mi ha detto Lingua voi state parlando in nostra compagnia almanacco del giorno https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it

Almanacco del 02-02-2026Oggi in Italia si celebra l’Epifania, la festa che ricorda la manifestazione di Gesù al mondo.

Almanacco del 02 Gennaio 2026L’almanacco del 2 gennaio 2026 segna l’inizio di un nuovo anno, con le giornate che lentamente si allungano.

almanacco 20/02/2026

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.