Alloggi popolari a Mercato San Severino | approvata la roadmap sblocca-Erp

Il sindaco di Mercato San Severino ha promosso un incontro per riattivare il piano di manutenzione e assegnazione degli alloggi popolari. La riunione ha coinvolto il Comune e Acer, con l’obiettivo di chiarire le priorità e accelerare i lavori. Durante l’incontro, sono stati individuati i prossimi passi per migliorare la gestione degli alloggi. La decisione apre la strada a interventi concreti nelle abitazioni in attesa di interventi.

Un incontro definito cordiale e disteso - avvenuto alla presenza del primo cittadino, il presidente regionale Acer David Lebro, il consigliere d'Amministrazione Luigi Cimmino e la componente tecnico-amministrativa - che ha riattivato il canale del dialogo tra le parti direzionandolo verso una roadmap attuativa destinata a dare risposte concrete al fabbisogno abitativo di Mercato San Severino. Il primo step concordato fra le parti riguarda l'avvio di un censimento congiunto da parte dell'Ufficio Patrimonio e con il supporto della Polizia Locale, con l'obiettivo di mappare il patrimonio immobiliare ACER presente in città.