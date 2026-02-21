Allegri in conferenza | Cosa migliorare al VAR? Sulle cose oggettive bisogna arrivare a non sbagliare

Massimiliano Allegri critica il funzionamento del VAR, affermando che sugli aspetti oggettivi bisogna eliminare gli errori. Il tecnico del Milan ha sottolineato che alcune decisioni arbitrarie sono ancora discutibili e che il sistema dovrebbe essere più affidabile. Durante la conferenza prima di Milan-Parma, Allegri ha mostrato preoccupazione per le decisioni che influenzano il risultato delle partite. La sua proposta mira a rendere il VAR più preciso e meno soggetto a interpretazioni.

Nel primo pomeriggio di oggi l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Milanello per presentare la prossima sfida di Serie A. I rossoneri affronteranno il Parma guidato da Carlos Cuesta nella gara valida per la 26^ giornata di campionato, in programma domani sera alle ore 18:00 allo stadio "San Siro" di Milano. Dopo le tante polemiche arbitrali degli ultimi giorni, Massimiliano Allegri ha parlato del tema Var e delle innovazioni nel regolamento IFAB che, secondo lui, migliorerebbero lo strumento a supporto dei direttori di gara.