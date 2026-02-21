Allegri Fabregas Sabatini tuona | Gravissimo ciò che è successo in campo neanche in Terza Categoria! Ma che roba è??
Sandro Sabatini critica duramente quanto accaduto durante il match tra Milan e Como, definendolo “gravissimo” e paragonandolo a una partita di Terza Categoria. La sua reazione è arrivata subito dopo un acceso confronto tra i giocatori in campo, che ha suscitato molte polemiche sui social e tra gli appassionati. La scena di tensione ha attirato l’attenzione di molti, evidenziando la fragilità del rispetto tra le squadre. La discussione prosegue sui media sportivi.
Calciomercato Atalanta: la risposta di Ederson all’offerta dell’Atletico Madrid. Novità importantissime in vista della prossima estate Leao Milan, quale futuro per il rossonero? La permanenza a giugno non è più scontata, in corso valutazioni Celik Roma, nessun accordo con altri club: il turco resta concentrato solo sui giallorossi. Le parole dell’agente Calciomercato Atalanta: la risposta di Ederson all’offerta dell’Atletico Madrid. Novità importantissime in vista della prossima estate Leao Milan, quale futuro per il rossonero? La permanenza a giugno non è più scontata, in corso valutazioni Al Hilal, Darwin Nunez diventa un caso! Il suo futuro è sempre più lontano dall’Arabia: due big italiane alla finestra Crystal Palace, avanti con Glasner: destino segnato per l’allenatore, mentre in estate.🔗 Leggi su Calcionews24.com
Cosa è successo dopo che Allegri ha urlato cog…ne in faccia a Fabregas: “Mister, abbiamo sentito”Dopo l'episodio durante Milan-Como, Allegri ha urlato contro Fabregas all’ingresso della sala stampa, dicendogli: “Mister, abbiamo sentito”.
Vangelo dell’11 febbraio 2026: «Non è ciò che entra, ma ciò che esce dal cuore»Questa mattina ci troviamo di fronte a un passo del Vangelo che invita a riflettere su ciò che esce dal cuore.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Milan, Allegri litiga con Fabregas: Bisogna essere rispettosi. Le sue scuse? La prossima volta entro anche io in scivolata.
Milan, Allegri tuona: Due punti buttati. Eravamo imbambolatiDopo il pareggio per 2-2 contro il Parma, Massimiliano Allegri ha commentato a caldo la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport, sottolineando soprattutto la delusione per i punti ... corrieredellosport.it
Allegri avverte il Milan: 'Como sbarazzino, ottimo lavoro di Fàbregas'Allegri ha chiarito che non si tratta di un confronto personale con Fàbregas, bensì di una sfida tra squadre: Non è Fàbregas contro Allegri, è Como contro Milan. Ha evidenziato come il Como, privo ... it.blastingnews.com
Sabatini su Fabregas-Saelemaekers: “Gravissimo, neanche in terza categoria. Risultato Espulso Allegri e Fabregas in campo, ma che roba è!” x.com
Impallomeni analizza «Fabregas e Allegri Tra i due non c'è simpatia» - facebook.com facebook