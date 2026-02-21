Allegri Fabregas Sabatini tuona | Gravissimo ciò che è successo in campo neanche in Terza Categoria! Ma che roba è??

21 feb 2026

Sandro Sabatini critica duramente quanto accaduto durante il match tra Milan e Como, definendolo “gravissimo” e paragonandolo a una partita di Terza Categoria. La sua reazione è arrivata subito dopo un acceso confronto tra i giocatori in campo, che ha suscitato molte polemiche sui social e tra gli appassionati. La scena di tensione ha attirato l’attenzione di molti, evidenziando la fragilità del rispetto tra le squadre. La discussione prosegue sui media sportivi.

© Calcionews24.com - Allegri Fabregas, Sabatini tuona: «Gravissimo ciò che è successo in campo, neanche in Terza Categoria! Ma che roba è??»

Cosa è successo dopo che Allegri ha urlato cog…ne in faccia a Fabregas: “Mister, abbiamo sentito”Dopo l'episodio durante Milan-Como, Allegri ha urlato contro Fabregas all’ingresso della sala stampa, dicendogli: “Mister, abbiamo sentito”.

Argomenti discussi: Milan, Allegri litiga con Fabregas: Bisogna essere rispettosi. Le sue scuse? La prossima volta entro anche io in scivolata.

Milan, Allegri tuona: Due punti buttati. Eravamo imbambolatiDopo il pareggio per 2-2 contro il Parma, Massimiliano Allegri ha commentato a caldo la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport, sottolineando soprattutto la delusione per i punti ... corrieredellosport.it

Allegri avverte il Milan: 'Como sbarazzino, ottimo lavoro di Fàbregas'Allegri ha chiarito che non si tratta di un confronto personale con Fàbregas, bensì di una sfida tra squadre: Non è Fàbregas contro Allegri, è Como contro Milan. Ha evidenziato come il Como, privo ... it.blastingnews.com