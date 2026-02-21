Alle Olimpiadi può succedere di tutto | come Snoop Dogg che nota la tua mascotte e ottiene popolarità

Durante le Olimpiadi, un episodio inatteso ha catturato l’attenzione: un rapper americano ha notato la mascotte della squadra polacca di pattinaggio su ghiaccio e ha condiviso il suo apprezzamento sui social. La mascotte Pieroguszka, rappresentata come un raviolo polacco, ha guadagnato rapidamente popolarità grazie a questa attenzione. La scena si è svolta durante le prove di gara, quando l’artista ha scattato alcune foto con la mascotte, facendola diventare virale in poche ore.

Cosa succederebbe se una mascotte, portata dalla squadra polacca di pattinaggio su ghiaccio, venisse adocchiata da un noto rapper americano? Non dobbiamo supporlo in questo caso, perché è accaduto davvero! Pieroguszka, la mascotte a forma di pierogi (tipici ravioli polacchi a forma di mezzaluna), è diventata popolare dopo la sua partecipazione ai Giochi Olimpici in Italia. Poi, la stessa Pieroguszka è stata notata da Snoop Dogg che ha apprezzato moltissimo l’estetica. Ma qual è la particolarità di questa mascotte? Qual è la particolarità di questa mascotte e cosa c’entra Snoop Dogg con la sua popolarità?.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dalle pins di Snoop Dogg alle mascotte Tina e MiloSnoop Dogg ha lanciato una linea di spille, alimentando la febbre olimpica e spingendo gli appassionati a cercare gadget rari di Milano Cortina 2026.

Snoop Dogg sarà il volto di NBC a Milano-Cortina 2026: “Coach Snoop” alle Olimpiadi InvernaliSnoop Dogg sarà il volto delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Gallarate | Anche Snoop Dogg porta la fiamma di Milano Cortina

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.