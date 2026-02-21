Allattare anche durante il ricovero | all' ospedale di Pontedera la prima mamma a farlo

Alessia ha deciso di allattare il suo bambino anche durante il ricovero ospedaliero, diventando la prima mamma a farlo negli ospedali dell'Azienda Usl Toscana nord ovest. La sua scelta ha permesso al neonato di restare vicino a lei e di continuare a ricevere il latte materno senza interruzioni. Questa novità rappresenta un passo avanti per il supporto alle mamme in ospedale. La modifica delle regole ha coinvolto anche il personale sanitario.

Il protocollo dell'Azienda Usl Toscana nord ovest è stato varato a novembre. La prima applicazione è stata presso il Lotti Allattare anche durante un ricovero ospedaliero è ora possibile. Mamma Alessia è la prima donna negli ospedali dell'Azienda Usl Toscana nord ovest ad aver potuto tenere con sé il proprio bambino in reparto e proseguire senza interruzioni l'allattamento, dopo che l'azienda sanitaria ha approvato, nel novembre scorso, la nuova procedura che consente alle madri ricoverate di essere accompagnate dal proprio bambino - purché di età inferiore ai sei mesi - nei reparti di medicina, chirurgia, ostetricia e ginecologia o terapia sub intensiva. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

