Allarme ladri c’è chi non riesce più a dormire

Un aumento di furti in zona ha allarmato i residenti, che segnalano tentativi di intrusione notturna. Gli sconosciuti si arrampicano sui balconi, utilizzando le lenzuola per salire, e cercano di forzare porte e finestre. Alcuni hanno già subito il furto di oggetti di valore, tra cui gioielli e denaro contante. La paura tra i cittadini cresce, impedendo loro di dormire serenamente. Le forze dell’ordine sono state avvisate e stanno indagando.

Si arrampicano fino ai terrazzi annodando le lenzuola, forzano gli infissi e aprono le casseforti con la mola. Colpiscono tra le 18 e le 19, quando le case sono illuminate e spesso abitate. È il copione dei furti che stanno mettendo in allarme Colli del Tronto e l’intera Vallata del Tronto. L’ultimo episodio è avvenuto nei giorni scorsi in una zona centrale e trafficata del paese. "Si sono introdotti dal terrazzo – racconta il proprietario – poi sono penetrati dentro e hanno aperto la cassaforte con un flessibile. Hanno portato via oro e denaro, quello che una famiglia conserva per le emergenze".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

