Allarme ladri c’è chi non riesce più a dormire
Un aumento di furti in zona ha allarmato i residenti, che segnalano tentativi di intrusione notturna. Gli sconosciuti si arrampicano sui balconi, utilizzando le lenzuola per salire, e cercano di forzare porte e finestre. Alcuni hanno già subito il furto di oggetti di valore, tra cui gioielli e denaro contante. La paura tra i cittadini cresce, impedendo loro di dormire serenamente. Le forze dell’ordine sono state avvisate e stanno indagando.
Si arrampicano fino ai terrazzi annodando le lenzuola, forzano gli infissi e aprono le casseforti con la mola. Colpiscono tra le 18 e le 19, quando le case sono illuminate e spesso abitate. È il copione dei furti che stanno mettendo in allarme Colli del Tronto e l’intera Vallata del Tronto. L’ultimo episodio è avvenuto nei giorni scorsi in una zona centrale e trafficata del paese. "Si sono introdotti dal terrazzo – racconta il proprietario – poi sono penetrati dentro e hanno aperto la cassaforte con un flessibile. Hanno portato via oro e denaro, quello che una famiglia conserva per le emergenze".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Caritas Torino, l’allarme per il crollo delle donazioni: “Chi aiutava non riesce più a farlo. Il 30% di chi si rivolge a noi lavora”La Caritas di Torino segnala un drastico calo delle donazioni, con un dimezzamento rispetto al passato.
“Non si riesce più a respirare”: nuovo allarme ambientale per l’aria in cittàRecenti segnalazioni indicano un peggioramento della qualità dell’aria nelle zone urbane vicine a un impianto industriale.
Furti in casa, i ladri ripresi in diretta dalle telecamere
Argomenti discussi: Allarme ladri, c’è chi non riesce più a dormire; Fino Mornasco, allarme ladri Un furto con la proprietaria in casa; Teramo, furti in centro: è allarme tra i negozianti; Ladri nei condomini fanno saltare la corrente e si intrufolano nelle case: scatta l'allarme furti in piazza Pio X.
Fano, allarme sicurezza a Villa Tombari: «Due case svaligiate, ci controllano»FANO - Minacciati dai ladri e spiati dai loro basisti. Si sentono sotto pressione i condomini del residence Villa Tombari, a Fano in viale Frusaglia, dopo due furti nell’arco di sei ... corriereadriatico.it
«La risposta ai ladri è sul filo dei secondi»L’arresto del topo d’appartamento preso sul fatto dall’Arma in centro mostra la via da seguire. Allarme, telecamere e linea diretta con le centrali operative: le indicazioni dei carabinieri ... laprovinciacr.it
Olbia, escalation di furti nelle scuole. La dirigente lancia l’allarme: «Razzia sistematica, intervenite» Ladri scatenati hanno saccheggiato più volte le aule di via Nanni e Poltu Cuadu - facebook.com facebook