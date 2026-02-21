Alla Fontana di Trevi addetti alla biglietteria pagati 4,50 euro l' ora

Due visitatori paganti alla Fontana di Trevi coprono quasi tutto il salario orario di 4,50 euro degli addetti alla biglietteria. La scoperta mette in luce come il numero di turisti influisca direttamente sui guadagni di chi lavora nell’area, dove spesso si svolgono anche controlli e gestione delle code. La situazione si ripete durante le giornate di alta affluenza, quando più visitatori si avvicendano davanti alla celebre fontana.

Bastano due turisti paganti alla Fontana di Trevi per coprire quasi per intero il salario orario, appena 4 euro e 50 centesimi, percepito dai lavoratori addetti a biglietteria e controllo all'ingresso di quella che è una delle meraviglie della Capitale. E Federico Rocca, esponente di Fratelli d'Italia, consigliere dell'Assemblea capitolina e presidente della commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza, va all'attacco: «Il sindaco Gualtieri, l'amministrazione e il centrosinistra sono ipocriti. Da una parte rivendicano il salario minimo e dall'altra consentono che, all'interno di un servizio legato a uno dei simboli di Roma, operino società che retribuiscono i dipendenti con salari indegni».🔗 Leggi su Iltempo.it

Dal 2 febbraio i turisti pagano per vedere Fontana di Trevi. Anche i romani devono fare il ticket, giallo sulla biglietteria – Il videoDa lunedì 2 febbraio 2026, chi vuole ammirare la Fontana di Trevi a Roma dovrà mettere mano al portafoglio.

Fontana di Trevi, il Comune risponde alla Cgil: "Lavoratori assunti con contratti conformi"Il Comune di Roma ha replicato alla Cgil confermando che tutti i lavoratori alla Fontana di Trevi sono stati assunti con contratti regolari.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.