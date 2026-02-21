Alla finale di hockey di Milano Cortina il capo dell' Fbi Polemica in Usa per la trasferta

Kash Patel, direttore dell’Fbi, ha deciso di assistere alla finale di hockey a Milano Cortina, suscitando reazioni negli Stati Uniti. La sua presenza ha attirato l’attenzione, considerando il suo ruolo di alto dirigente e appassionato di sport. Mentre si ipotizzava un possibile blitz di Donald Trump, invece Patel si è mostrato molto interessato alla partita, acquistando un biglietto e condividendo foto sui social. La sua visita ha acceso discussioni sui social e tra gli esperti di sicurezza.

AGI - Nessuna notizia di Donald Trump, che si era ipotizzato potesse fare un blitz per la finale di hockey a Milano Cortina, ma gli Stati Uniti avranno comunque un tifoso d'eccezione sugli spalti dell'arena milanese di Santa Giulia: il capo dell' Fbi, Kash Patel, grande appassionato di hockey. Patel ha assistito alla vittoriosa semifinale contro la Slovacchia e si tratterrà per assistere alla super sfida per la medaglia d'oro contro il Canada, domani alle 14.10, in un derby nordamericano ancora più sentito dopo le tensioni sui dazi. In patria il 45enne figlio di immigrati indiani cresciuto a Queens, a New York, è molto controverso perché si era fatto conoscere come 'staffer' repubblicano alla Camera che aveva guidato le indagini contro la stessa agenzia di polizia federale per contestare le accuse a Trump sul ' Russiagate '.