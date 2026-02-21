AllCo vs Fiom | Pietrasanta nel mirino investimenti a rischio

A Pietrasanta, le tensioni tra All.Co e Fiom rischiano di bloccare nuovi investimenti nel settore della distribuzione. La disputa riguarda le condizioni di lavoro e le strategie di sviluppo delle aziende, con i lavoratori che chiedono maggiori garanzie e miglioramenti salariali. La situazione ha creato preoccupazione tra i rappresentanti aziendali e i dipendenti. La discussione continua, mentre le parti cercano un accordo per evitare conseguenze negative sul progetto di espansione.

All.Co e Fiom: Tensioni sul Futuro della Distribuzione, Investimenti e Dialogo al Centro della Disputa. La società All.Co, attiva nel settore della distribuzione, è al centro di una crescente polemica con il sindacato Fiom riguardante la gestione della crisi aziendale e le strategie di investimento per il futuro. Il direttore generale, Gianluca Piovanelli, ha espresso la propria posizione in merito alle accuse sindacali, sottolineando l'impegno dell'azienda verso i propri dipendenti e la volontà di mantenere un dialogo aperto, pur valutando attentamente ogni proposta. La disputa si concentra in particolare sulle dinamiche del centro di distribuzione di Pietrasanta, in provincia di Lucca. Polemiche dalla Fiom, la All.Co: L'azienda sta rispondendo alla crisi con investimenti importantiIl dg Piovanelli: Dialogo non significa accogliere in toto le richieste che vengono avanzate da parte delle rappresentanze dei lavoratori ... luccaindiretta.it