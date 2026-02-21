Alice Neri il dolore del fratello Matteo | Haters uccisa due volte Non è una vittima di serie B

Alice Neri è stata uccisa, e il fratello Matteo denuncia le ingiuste critiche che ha ricevuto dopo la sua morte. Matteo afferma che alcuni commentatori online hanno fatto commenti crudeli, ferendo ancora di più la famiglia. La serata di oggi a Modena ricorda Alice, una giovane donna che aveva appena 24 anni e lavorava come insegnante. La comunità si riunisce per onorarla, non per analizzare i motivi di un tragico fatto.

Modena, 21 febbraio 2026 – "Questa serata è dedicata non a un ‘caso di cronaca’, ma ad una persona e alla sua memora: ad Alice Neri". Con queste parole, Franco Rebecchi, presidente del Rotary Club di Carpi, ha introdotto giovedì sera un incontro molto partecipato, incentrato su Alice Neri, la giovane mamma 32enne di Ravarino, il cui corpo, il 18 novembre 2022, è stato trovato carbonizzato dentro alla sua auto data alle fiamme nelle campagne di Fossa di Concordia. Il dolore del fratello Matteo: "Uccisa due volte, merita rispetto". A ricordare la giovane e a ripercorrere le fasi di questi difficili anni, dal delitto fino alla sentenza con cui la Corte d’Assise di Modena, il 23 luglio 2025, ha condannato il tunisino Mohamed Gaaloul a 30 anni di carcere, sono stati il fratello di Alice, Matteo Marzoli, e l’avvocato Cosimo Zaccaria (nella foto con Marzoli), parte civile per la madre della vittima.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

