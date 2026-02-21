Alex Marquez | Contratto non ancora firmato ma il mio futuro è chiaro
Alex Marquez ha annunciato che il suo contratto non è ancora ufficiale, ma il suo obiettivo rimane chiaro. La decisione di cambiare squadra deriva da offerte concrete e da una volontà di crescere in un nuovo ambiente. Il pilota spagnolo si prepara alla prossima stagione, concentrandosi sulle sfide che lo attendono e sui dettagli ancora da definire. La sua scelta finale influenzerà il suo percorso in MotoGP e il team con cui collaborerà.
Nel panorama della stagione invernale, alex márquez si concentra sul presente competitivo e su un futuro che potrebbe vederlo in un nuovo ruolo a partire dal 2027. le prove hanno mostrato una continuità di rendimento e una lettura chiara delle direzioni da perseguire, con un focus particolare sull’adeguamento alla Desmosedici GP26 e sulle opportunità legate al panorama ufficiale della casa austriaca. Per quanto riguarda il futuro sportivo, l’interessato ha dichiarato di avere le idee chiare sul proprio percorso, pur non avendo ancora firmato un nuovo contratto e senza indicare con chi. restano da definire alcuni dettagli. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Alex Marquez verso la KTM: "A inizio stagione deciderò il futuroDurante i test ufficiali a Sepang, Alex Marquez ha fatto parlare di sé.
Jorge Lorenzo: il ritmo di Alex Marquez a Sepang dimostra che può sfidare Marc Marquez.Jorge Lorenzo osserva che il passo di Alex Marquez a Sepang mostra chiaramente la sua crescita e la volontà di mettere in difficoltà Marc Marquez in futuro.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Marc Márquez si esclude dalla griglia di partenza della Mot; Ducati dice no al team factory: Alex Marquez infiamma il mercato MotoGP; MotoGP, Alex Marquez visita lo stabilimento KTM di Munderfing: il piano B per il 2027 diventa realtà dopo il rifiuto della Ducati; MotoGP 2026. Le sparate di Marc Márquez: Nel 2027 potrei essere in vacanza e mette il fratello Álex in ufficiale [VIDEO].
Alex Marquez sicuro della scelta del team MotoGP 2027 dopo il colloquio con Marc Marquez.Con il contratto con Gresini in scadenza a fine anno, Marquez si trova di fronte a una decisione importante riguardo al suo futuro. Nel frattempo, altri piloti di punta come Fabio Quartararo e Jorge ... napolipiu.com
MotoGp: i Marquez dominano test a Buriram e già impazza il mercato pilotiIl Mondiale 2026 della MotoGp non è ancora cominciato e già si parla di mercato nel paddock di Buriram, in Thailandia, dove si corrono gli ultimi test pre-campionato e dove il prossimo weekend prender ... ansa.it
MotoGp: test a Buriram; Alex Marquez il più veloce, poi il fratello Marc. Quarta l'Aprilia di Bezzecchi, decima l'altra Ducati ufficiale di Bagnaia #ANSA x.com
MotoGp: test a Buriram; Alex Marquez il più veloce, poi il fratello Marc. Quarta l'Aprilia di Bezzecchi, decima l'altra Ducati ufficiale di Bagnaia #ANSA - facebook.com facebook