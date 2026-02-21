Alex Marquez | Contratto non ancora firmato ma il mio futuro è chiaro

Alex Marquez ha annunciato che il suo contratto non è ancora ufficiale, ma il suo obiettivo rimane chiaro. La decisione di cambiare squadra deriva da offerte concrete e da una volontà di crescere in un nuovo ambiente. Il pilota spagnolo si prepara alla prossima stagione, concentrandosi sulle sfide che lo attendono e sui dettagli ancora da definire. La sua scelta finale influenzerà il suo percorso in MotoGP e il team con cui collaborerà.

Nel panorama della stagione invernale, alex márquez si concentra sul presente competitivo e su un futuro che potrebbe vederlo in un nuovo ruolo a partire dal 2027. le prove hanno mostrato una continuità di rendimento e una lettura chiara delle direzioni da perseguire, con un focus particolare sull’adeguamento alla Desmosedici GP26 e sulle opportunità legate al panorama ufficiale della casa austriaca. Per quanto riguarda il futuro sportivo, l’interessato ha dichiarato di avere le idee chiare sul proprio percorso, pur non avendo ancora firmato un nuovo contratto e senza indicare con chi. restano da definire alcuni dettagli. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Alex Marquez verso la KTM: "A inizio stagione deciderò il futuroDurante i test ufficiali a Sepang, Alex Marquez ha fatto parlare di sé.

Jorge Lorenzo: il ritmo di Alex Marquez a Sepang dimostra che può sfidare Marc Marquez.Jorge Lorenzo osserva che il passo di Alex Marquez a Sepang mostra chiaramente la sua crescita e la volontà di mettere in difficoltà Marc Marquez in futuro.

