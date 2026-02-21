Alex Ferreira quanto costano gli sci con la tigre del campione olimpico di Milano Cortina

Alex Ferreira ha conquistato la medaglia d’oro nella finale di freeski maschile a Milano Cortina, attirando l’attenzione anche sul costo degli sci usati dal campione olimpico. I suoi attrezzi, specialmente le tavole con il design della tigre, hanno un prezzo elevato, che supera i settemila euro. La curiosità riguardo ai costi delle attrezzature di Ferreira si è diffusa tra gli appassionati, che vogliono sapere quanto investe un atleta di alto livello per le sue performance.

Alex Ferreira è l'atleta americano che ieri ha vinto la medaglia d'oro durante la finale del freeski maschile di HP che si è tenuta a Milano Cortina. In quanti hanno notato i suoi sci con la tigre?.🔗 Leggi su Fanpage.it

