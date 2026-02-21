Alessandro Simoni da Frosinone a Casa Sanremo | il talento ciociaro conquista il palco della musica italiana
Alessandro Simoni di Frosinone ha attirato l’attenzione portando il suo stile originale sul palco di Casa Sanremo. La sua partecipazione nasce dall’interesse degli organizzatori per il talento locale, dopo averlo ascoltato durante alcuni eventi nel Lazio. Con una voce intensa e testi autentici, Simoni si prepara a mostrare il suo percorso musicale a un pubblico più vasto. La sua presenza a Sanremo rappresenta un passo importante nella sua carriera.
Il giovane pianista frusinate, vincitore della sezione Classica di LazioSound, porta le sue composizioni e brani classici nel cuore del Festival di Sanremo 2026 La musica emergente del Lazio varca i confini regionali per approdare nel cuore pulsante della discografia italiana. In occasione del prossimo Festival di Sanremo, il programma LazioSound (fortemente sostenuto dalla Regione) porta i suoi talenti più brillanti – martedì 24 febbraio - a Casa Sanremo, trasformando uno dei luoghi simbolo della kermesse ligure in un palcoscenico d’eccezione per le nuove leve del panorama musicale contemporaneo.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Dal Conservatorio di Frosinone a Casa Sanremo: Alessandro Simoni, il talento che rappresenta il LazioLazioSound porta i vincitori 2025 a Casa Sanremo il 24 febbraio (ore 16). In scena Alessandro Simoni: cultura, istituzioni e futuro lavoro. ilquotidianodellazio.it
