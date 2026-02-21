Alessandro il farmacista rider presidente | guida i presidi rurali regionali Svolgiamo un ruolo cruciale

Alessandro Magnani, farmacista di Fontanelice, guida le farmacie rurali dell’Emilia-Romagna da quando ha accettato l’incarico. La sua nomina deriva dalla necessità di rafforzare i servizi nelle zone più isolate della regione, dove le farmacie rappresentano un punto di riferimento fondamentale. Con una lunga esperienza nel settore, Magnani si impegna a migliorare l’offerta sanitaria nelle aree meno servite, garantendo supporto e accesso ai farmaci per tutti i cittadini. La sua azione coinvolge anche incontri con i sindaci locali.

Fontanelice (Imola), 21 febbraio 2026 – Alessandro Magnani, storico farmacista di Fontanelice, è stato nominato p residente delle Farmacie Rurali dell’Emilia-Romagna. La nomina, deliberata dal Comitato rurali di Federfarma Emilia-Romagna nella seduta di giovedì scorso, conferma il profondo impegno dell’associazione nel promuovere la sostenibilità, la capillarità, il ruolo e la centralità del servizio farmaceutico nei territori meno popolati della regione. Una bella soddisfazione per ‘Magnus’ che dei valori di prossimità e ruralità ha fatto la propria bandiera dalla sua farmacia al civico numero 48 di Corso Europa: “Accetto con entusiasmo e responsabilità questo ruolo introdotto nello scorso dicembre con una variazione di statuto – ha detto il 65enne Magnani, al timone del punto di distribuzione di farmaci fontanese dal 1984 (come terza generazione di farmacisti da quella genesi targata 1911 che avrà continuità grazie al figlio Pietro già in servizio, ndr) –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

