Alcaraz trionfo in finale a Doha | allunga in classifica su Sinner

È stato lo spagnolo e numero uno al mondo Carlos Alcaraz a vincere il torneo Atp 500 di Doha. Il campione ha battuto nettamente in finale il francese Arthur Fils in due set con il punteggio di 6-2 6-1 in 52 minuti. Si tratta del secondo titolo in stagione per lui, ancora imbattuto nel 2026, dopo la vittoria all'Australian Open. In totale, invece, questo è il successo numero 26 in carriera per il 22enne spagnolo, il primo a Doha. Alcaraz, dunque, allunga ancora di più in classifica sull'azzurro Jannik Sinner, portandosi a oltre 3.000 punti di vantaggio. Per lo sconfitto, il 21enne tennista francese, si trattava invece della prima finale giocata dopo il lungo stop per l'infortunio alla schiena. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Alcaraz passione Formula 1, abbracci e sorrisi con Leclerc e Hamilton (Adnkronos) - Carlos Alcaraz passione Formula 1. Il tennista spagnolo, fresco di trionfo agli Australian Open 2026, ha fatto visita ai paddock del circuito, impegnati nei test della preseason i - facebook.com facebook